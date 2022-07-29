Війна — день 156: росія націлилася на подальше захоплення України, незважаючи на приголомшливі втрати

Оперативно про головне за 29 липня

Йде 156-й день з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тривають ракетні обстріли українських міст російськими військами. У керівництві країни-агресора підтвердили свої "наполеонівські" плани щодо захоплення всієї України. А тим часом наші союзники підрахували втрати в живій силі росіян, які виявилися дуже значними, а також зробили прогнози щодо розвитку ситуації на фронтах найближчими тижнями, які більш-менш обнадійливі для українців.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 29 липня, проте більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 За минулу добу російські окупанти 4 рази обстріляли території Сумської області, було зафіксовано понад 44 "прильоти", руйнувань та жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

00:00 Зеленський провів у четвер чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де було розглянуто питання забезпеченості Збройних Сил озброєнням, постачання військової допомоги від партнерів та план виконання оборони України.

Що сталося 26 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті: "Війна — день 153: окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі, в Україну прямують нові HIMARS".

З головними новинами за 27 липня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 154: тривожні новини з Донбасу, "бавовна" триває".

А інформацію за 28 липня читайте у матеріалі: "Війна — день 155: окупанти чекають на контрнаступ ЗСУ і б’ють ракетами по Україні".