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По Миколаєву вдарили касетними снарядами, є жертви: Кім пояснив, як росіяни змінили тактику

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Віталій Кім вважає, що Миколаїв стали частіше обстрілювати у зв’язку з успіхами ЗСУ Новина оновлена 29 липня 2022, 11:41
Віталій Кім вважає, що Миколаїв стали частіше обстрілювати у зв’язку з успіхами ЗСУ

Ворог почав сильно бити по житлових районах

З четверга, 28 липня, російські військові змінили тактику по Миколаєву та обстрілюють місто вдень, б’ють по місцях скупчень людей у житлових районах.

Так останні обстріли 29 липня прокоментував керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Варто зауважити, що 28 липня у Миколаєві від ракетних ударів постраждала гімназія та приватні будинки, а 29 липня росіяни вдарили касетними боєприпасами. Як стало відомо, 29 липня удару завдали поряд із зупинкою громадського транспорту, знайшли 5 загиблих та 7 постраждалих.

Миколаїв обстріл сьогодні

"У зв’язку з нашими успіхами ЗСУ на півдні російські мразі поміняли тактику, вчора вистрілили по спальному району, я там ходив, жодних натяків на військові цілі не знайшов, розвалили купу будинків у некомендантський час. Сьогодні вистрілили в інший район біля зупинки громадського транспорту. 12 людей лежить на землі", — наголосив Кім.

Миколаїв обстріл сьогодні
Миколаїв обстріл сьогодні
Миколаїв обстріл сьогодні
Миколаїв обстріл сьогодні
Миколаїв обстріл сьогодні
Миколаїв обстріл сьогодні

Також він закликав людей стежити за повітряними тривогами та бути обережними.

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі серйозно обстріляли "Градами" та фосфорними боєприпасами Нікополь.

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