По Миколаєву вдарили касетними снарядами, є жертви: Кім пояснив, як росіяни змінили тактику

Ворог почав сильно бити по житлових районах

З четверга, 28 липня, російські військові змінили тактику по Миколаєву та обстрілюють місто вдень, б’ють по місцях скупчень людей у житлових районах.

Так останні обстріли 29 липня прокоментував керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Варто зауважити, що 28 липня у Миколаєві від ракетних ударів постраждала гімназія та приватні будинки, а 29 липня росіяни вдарили касетними боєприпасами. Як стало відомо, 29 липня удару завдали поряд із зупинкою громадського транспорту, знайшли 5 загиблих та 7 постраждалих.

"У зв’язку з нашими успіхами ЗСУ на півдні російські мразі поміняли тактику, вчора вистрілили по спальному району, я там ходив, жодних натяків на військові цілі не знайшов, розвалили купу будинків у некомендантський час. Сьогодні вистрілили в інший район біля зупинки громадського транспорту. 12 людей лежить на землі", — наголосив Кім.

Також він закликав людей стежити за повітряними тривогами та бути обережними.

Як повідомляв "Телеграф", минулої ночі серйозно обстріляли "Градами" та фосфорними боєприпасами Нікополь.