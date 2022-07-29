Рада дала відстрочку від мобілізації ще декільком категоріям українців

Перелік громадян, які не підлягають призову також збільшився

Верховна рада України прийняла рішення надати відстрочку від загальної мобілізації ще кільком категоріям військовозобов'язаних українців та розширила перелік осіб, які не підлягають призову. Мова йде про наукових, науково-педагогічних, а також педагогічних працівників.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, відповідне рішення було ухвалено у п'ятницю, 29 липня, під час чергового засідання парламентарів.Також він відзначив, що ВРУ підтримала питання щодо надання відпусток для догляду за неповнолітньою дитиною не лише жінкам, а й чоловікам. Проте виключно у випадку, якщо обидва (батько та матір) є військовослужбовцями.

"Норма розповсюджуватиметься на рівних умовах у мирний час та в особливий період чи воєнний стан. Як співавтор цього законопроєкту вважаю, що рішення допоможе сімʼям військовослужбовців та вирішить багато питань", — написав нардеп у своєму Телеграм-каналі.

Категорії осіб, які не підлягають призову

За словами Гончаренка, військовозобов'язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії росії на території Донецької та Луганської областей. А також ті особи, які під час забезпечення національної безпеки та оборони країни, стримували збройну агресію рф під час дії воєнного стану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українцям офіційно отримати відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану в країні.