Як офіційно отримати відстрочку від мобілізації: чітка відповідь військового комісара

Відвідувати військкомат всеодно доведеться

Загальну мобілізацію населення в Україні поки ніхто не скасовував, тому повістку до військкомату можуть вручити чоловікам віком від 18 до 60 років, однак є винятки для окремих категорій чоловік.

Як розповів комісар Харківського територіального центру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап, деяким чоловікам можуть дати відстрочку від служби за сімейними обставинами.

Зокрема, чоловіки призовного віку мають право на відстрочку у таких випадках:

утримання людини з інвалідністю;

батько-одинак;

батько трьох або більше неповнолітніх дітей.

Як підтвердити право на відстрочку від мобілізації

Ця процедура зовсім нескладна — варто просто з'явитися до військкомату й надати відповідні документи. Наприклад, свідоцтва про народження дітей (якщо їх троє і більше), або посвідчення людини з інвалідністю, яка перебуває на утриманні, або інші документи в залежності від ситуації.

Після надання документів працівники центру комплектування зроблять запис в обліковій справі військовозобов'язаного й він офіційно отримує відстрочку від мобілізації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити у випадках, коли військкомати створюють перепони для призовників і не дозволяють їм скористатися своїм правом на відстрочку.