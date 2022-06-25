Відстрочка від мобілізації: кого не можуть забрати до армії навіть за бажанням

До лав українських захисників частина звільнених від мобілізації можуть стати добровільно

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в країні оголосили мобілізацію. Частина людей, які в мирний час вважалися непридатними до служби за станом здоров’я, можуть принести користь країні на військовій службі і поповнити ряди армії.

Частина українців має право на відстрочку від мобілізації. У ГО "Юридична сотня" зазначають, що до наявних причин додалося навчання та робота у сфері профтехосвіти (для науково-педагогічних співробітників).

Також на службу не можуть мобілізувати заброньованих співробітників підприємств, тих, у кого подружжя, батьки чи батьки подружжя з інвалідністю І чи ІІ групи. Не мобілізують і тих, хто є опікуном людини з інвалідністю, яку судом визнано недієздатною.

Інші категорії військовозобов’язаних із відстрочкою можуть бути призвані за особистою згодою за місцем проживання.

До них належать:

військовозобов’язані з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби (до півроку за рішенням лікарської комісії)

багатодітні батьки та матері з 3 і більше дітьми до 18 років

батьки-одиначки неповнолітніх

батьки дітей із серйозними захворюваннями, такими як діабет 1 типу, онкологія, ДЦП та інші

батьки дітей старше 18 років з інвалідністю І чи ІІ групи

усиновлювачі чи опікуни з дітьми до 18 років

подружжя, яке зайняте постійним доглядом за хворими чоловіком (дружиною), дітьми, батьками своїми або пари, якщо є висновок про необхідність постійного догляду

ті, хто доглядає людей з інвалідністю чи потребою у постійному догляді за відсутності тих, хто може це робити

нардепи та депутати Кримського парламенту

якщо служать обоє і у них є неповнолітня дитина

співробітники військового управління та різних відомств — СБУ, податкової, ДБР та інших

отримувачі різних видів освіти на денній формі навчання

наукові та науково-педагогічні співробітники закладів вищої, передвищої, профтех освіти, у наукових організаціях, в установах середньої освіти – якщо працюють не менше ніж на 0,75 ставки

рідні тих, хто загинув чи зник під час служби у зоні АТО.

Зазначимо, що право на відстрочку потрібно самостійно підтвердити документально у територіальному центрі комплектації (військкоматі).

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні планують включити до переліку тих, хто втратив рідних під час вторгнення росії в Україну. Йдеться про загиблих чи зниклих українських захисників, оскільки законодавчо норма закріплена лише для учасників АТО.