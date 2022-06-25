Отсрочка от мобилизации: кого не могут забрать в армию даже по желанию
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В ряды украинских защитников часть освобожденных от мобилизации могут стать добровольно
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в стране объявили мобилизацию. Часть людей, которые в мирное время считались не годными к службе по состоянию здоровья, сейчас могут принести пользу стране на военной службе и пополнить ряды армии.
Часть украинцев имеют право на отсрочку от мобилизации. В ГО "Юридическая сотня" отмечают, что к ранее имеющимся причинам добавилось обучение и работа в сфере профтехобразования (для научно-педагогических сотрудников).
Также на службу не могут мобилизовать забронированных сотрудников предприятий, тех, у кого супруги, родители или родители супругов с инвалидностью I или II группы. Не мобилизуют и тех, кто является опекуном человека с инвалидностью, который судом признан недееспособным.
Остальные категории военнообязанных с отсрочкой могут быть призваны по личному согласию по месту проживания.
К ним относятся:
- военнообязанные с инвалидностью, временно негодные к службе (до полугода по решению врачебной комиссии)
- многодетные отцы и матери с 3 и более детьми до 18 лет
- родители-одиночки несовершеннолетних
- родители детей с серьезными заболеваниями, такими как диабет 1 типа, онкология, ДЦП и другие
- родители детей старше 18 лет с инвалидностью I или II группы
- усыновители или опекуны с детьми до 18 лет
- супруги, которые заняты постоянным уходом за больными мужем(женой), детьми, родителями своими или пары, если есть вывод о необходимости постоянного ухода
- те, кто досматривает за людьми с инвалидностью или потребностью в постоянном уходе при отсутствии тех, кто может это делать
- наредпы и депутаты Крымского парламента
- в случае если служат оба супруга и у них есть несовершеннолетний ребенок
- сотрудники военного управления и различных ведомств — СБУ, налоговой, ГБР и других
- получатели различных видов образования на дневной форме обучения
- научные и научно-педагогические сотрудники заведений высшего, предвысшего, профтех образования, в научных организациях, в учреждениях среднего образования — если работают не менее чем на 0,75 ставки
- родные тех, кто погиб или пропал во время службы в зоне АТО.
Отметим, что право на отсрочку нужно самостоятельно подтвердить документально в территориальном центре комплектации (военкомате).
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине планируют включить в перечень тех, кто потерял родных во время вторжения россии в Украину. Речь о погибших или пропавших украинских защитниках, поскольку законодательно норма закреплена только для участников АТО.