В Украине хотят запретить мобилизацию некоторых граждан - новый законопроект

В Украине может измениться законодательство в части мобилизации

В среду, 22 июня на 119-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что в Верховную Раду хотят внести законопроект, отменяющий призыв для украинцев, чьи прямые родственники погибли на войне.

Об этом сообщила нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook.

По словам депутата, законопроекте запрещается мобилизация человека, близкий член семьи которого погиб или пропал без вести на войне с рф.

"Регистрируем законопроект N7481 о том, что когда в семье уже есть погибшие в бою, больше не мобилизовали. Сейчас есть случаи, когда мобилизуют отца и сына, сыновей, погибает несколько членов семьи. Полномасштабная война… Законодательство не обновлено и касается только АТО. Обновляем по ООС и военному положению", — написала Безуглая, прикрепившая текст законопроекта к посту.

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Ранее сообщалось, Безуглая отправилась на Донбасс, где "давала указания командованию" и координировала действия военных как "человек сверху". В сети выразили недовольство тем, что политик вмешивается в дела военных.

Напомним, именно Безуглая потребовала от СБУ заняться известным журналистом Юрием Бутусовым.