Право на відстрочку від мобілізації: що робити, якщо у військкоматі не приймають документи

Адвокат назвала найдієвіший спосіб уникнути порушення прав військовозобов’язаного

В Україні після початку російського вторгнення було оголошено загальну мобілізацію. І хоча частина військовозобов’язаних має законне право на відстрочку, проте скористатися нею вони можуть не завжди.

Як розповіла адвокат Анастасія Іванченко, трапляються випадки, коли військкомати створюють перепони для призовників і не дозволяють їм скористатися своїм правом на відстрочку.

За словами адвоката, у її практики були випадки, коли військкомат:

відмовлявся прийняти документи, що підтверджують декларація про відстрочку у військовозобов’язаного;

приймав, але відмовлявся ставити відмітку про прийняття;

приймав, але відмовлявся видавати довідку на руки військовозобов’язаному;

вимагав надати документи, які не були потрібні для отримання відстрочки.

Також Іванченко зазначила, що у більшості випадків військкомати зовсім ігнорують положення закону про мобілізацію, яке дає відстрочку військовозобов’язаному у разі наявності чоловіка чи дружини з інвалідністю.

За її словами, найбільш дієвим способом розв'язання таких проблем є звернення до адвоката.

"Коли у військкомат звертається адвокат на користь військовозобов’язаного, це мотивує співробітників військкомату більш оперативно реагувати на порушення прав військовослужбовців та відповідно реагувати для усунення таких порушень", — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто під час загальної мобілізації звільняється від призову, чи беруть до армії з "білим квитком" і хто з військовозобов’язаних чоловіків може виїхати за кордон після оголошення воєнного стану.