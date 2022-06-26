Право на отсрочку от мобилизации: что делать, если в военкомате не принимают документы

Адвокат назвала наиболее действенный способ избежать нарушения прав военнообязанного

В Украине после начала российского вторжения была объявлена всеобщая мобилизация. И хоть часть военнообязанных имеет законное право на отсрочку, однако воспользоваться нею они могут не всегда.

Как рассказала адвокат Анастасия Иванченко, бывают случаи, когда военкоматы создают преграды для призывников и не позволяют им воспользоваться своим правом на отсрочку.

По словам адвоката, в ее практики были случае, когда военкомат:

отказывался принять документы, подтверждающие право на отсрочку у военнообязанного;

принимал, но отказывался ставить отметку о принятии;

принимал, но отказывался выдавать справку на руки военнообязанному;

требовал предоставить документы, которые были не нужны для получения отсрочки.

Также Иванченко отметила, что в большинстве случаев военкоматы вовсе игнорируют положение закона о мобилизации, которое дает отсрочку военнообязанному в случае наличия супруга или родителя с инвалидностью.

По ее словам, наиболее действенным способом решения подобных проблем является обращение к адвокату.

"Когда в военкомат обращается адвокат в интересах военнообязанного, это мотивирует сотрудников военкомата более оперативно реагировать на нарушения прав военнослужащих и соответственно реагировать для устранения таких нарушений", — подчеркнула она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто во время всеобщей мобилизации освобождается от призыва, берут ли в армию с "белым билетом" и кто из военнообязанных мужчин может выехать за границу после объявления военного положения.