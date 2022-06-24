Мобілізація триває: де можуть вручити повістку та в яких випадках її можна оскаржити

Громадянам, які здатні виконувати військовий обов'язок і боронити державу від ворожої армії, вручають повістки із закликом на службу

В Україні уряд прийняв рішення щодо подовження строків дії загальної мобілізації до 23 серпня, тож до лав Збройних сил, а також інших військових формувань, продовжують набирати військовозобов'язаних українців. Відповідно до чинного законодавства громадянам, віком від 18 до 60 років, вручають повістки із закликом на службу. Наразі чітких правил вручення повісток військовозобов'язаним законом не прописано, тож відповідний документ можуть вручити навіть під час проїзду через блокпост.

Отримав повістку на блокпості — що робити далі

Якщо військовозобов'язаному громадянину виписали повістку на блокпості, після чого він залишив свій підпис у цьому документі, в обов'язковому порядку йому необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки українців (ТЦК та СП).

В якому випадку повістка підлягає оскарженню

Як розповів юрист Андрій Новак, в рамках чинного законодавства передбачається можливість оскаржити повістку. Проте виключно в тому випадку, якщо для цього є вагомі підстави, наприклад, якщо документ виписаний із помилками або, якщо її було вручено не уповноваженою для цього особою. Це робиться за зверненням із скаргою до військкомату, Міністерства оборони або Національної поліції.

"Також можна підписати повістку, але можна зазначати, що вона складена з порушеннями. Там немає поля для цього – можна зробити напис на вільному місці, поставивши дату і підпис. Вказати, що є факти підробки документа, тому що повістку заповнює неуповноважена особа", – пояснив фахівець.

Варто також додати, що якщо повістка все ж була отримана — це є підтвердженим юридичним фактом. Тому, поки триває судове оскарження, людину все ж таки можуть притягнути до відповідальності.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, якими повинні бути дії громадян, які хотіли отримати повістку, проте так її і не дочекалися.

Також нагадаємо, простий алгоритм дій українців, після того, як їм вручили повістку із закликом на військову службу.