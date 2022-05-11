Чи є законною повістка, якщо її виписали з помилками: чітка відповідь

Якщо повістка виписана з помилками - до відповідальності призовника притягнути не зможуть

В Україні продовжується друга хвиля мобілізації, яку оголосили після російського військового вторгнення в нашу країну — а це означає, що повістку до військкомату можуть отримати громадяни віком від 18 до 59 років, крім деяких винятків. Інколи трапляється так, що повістку вручають з помилковими даними.

"Телеграф" розбирався, чи є такі повістки дійсними.

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Як пояснили в Асоціації працівників України, під час мобілізації повістки мають вручатися уповноваженими особами конкретній людині із зазначенням місця та часу появи у військовій частині або територіальному центрі комплектування.

Якщо у повістці відповідальними органами було допущено помилку в даних призовника (ПІБ, зокрема), або ж там не було зазначено дату і особа не з'явилася за такою повісткою — шансів притягнути її до відповідальності дуже мало.

Водночас українців просять з розумінням поставитися до помилок у повістках, адже вони можуть бути несвідомими, і все-таки звернутися до військкоматів за уточненнями.

"Оскільки співробітники військкоматів та органів влади можуть несвідомо зробити помилку, а захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України є обов’язком громадянина України, то все ж таки варто з’явитися на вказане в повістці місце й уточнити, чи була це помилкова повістка, чи громадянина справді мобілізували на захист країни", — зазначили в Асоціації працівників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців має право відстрочку від походу на фронт під час воєнного стану.