Законна ли повестка, если ее выписали с ошибками: четкий ответ

Если повестка выписана с ошибками – к ответственности призывника привлечь не смогут

В Украине продолжается вторая волна мобилизации, которую объявили после российского военного вторжения в нашу страну, а это значит, что повестку в военкомат могут получить граждане в возрасте от 18 до 59 лет, кроме некоторых исключений. Иногда случается, что повестку вручают с ложными данными.

"Телеграф" разбирался, действуют ли такие повестки.

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Как пояснили в Ассоциации работников Украины, во время мобилизации повестки должны быть вручены уполномоченными лицами конкретному человеку с указанием места и времени появления в воинской части или территориальном центре комплектования.

Если в повестке ответственными органами была допущена ошибка в данных призывника (ФИО, в частности), или там не была указана дата и лицо не появилось за такой повесткой — шансов привлечь ее к ответственности очень мало.

В то же время украинцев просят с пониманием отнестись к ошибкам в повестках, ведь они могут быть бессознательными, и все-таки обратиться к военкоматам за уточнениями.

"Поскольку сотрудники военкоматов и органов власти могут бессознательно совершить ошибку, а защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины является обязанностью гражданина Украины, то все же следует явиться на указанное в повестке место и уточнить, была ли это ложная повестка, или гражданина действительно мобилизовали на защиту страны", — отметили в Ассоциации работников.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинцев имеет право отсрочку от похода на фронт во время военного положения.