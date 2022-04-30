Мобилизация мужчин с детьми: кто из украинцев имеет отсрочку от похода на фронт

В отдельных случаях мужчинам могут отказать в получении военной формы

В Украине продолжается вторая волна мобилизации, объявленной после полномасштабного вторжения россии. Несмотря на то, что походу в военкомат подлежат все мужчины от 18 до 59 лет, некоторые из них имеют "противопоказания" для службы в армии. Среди таких — и некоторые варианты семейного положения, в том числе наличие детей.

Более подробно расскажет "Телеграф", ссылаясь на Ассоциацию юристов Украины.

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В первую очередь следует отметить, что ограничения насчет детей касаются как мужчин, так и женщин, желающих встать на защиту Родины. Итак, в перечне тех, кому откажут в уходе на фронт, указаны люди, которые:

содержат трех и более детей, которым еще не исполнилось 18 лет;

самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка (детей);

воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет;

являются содержателями совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

воспитывают ребенка, у которого есть тяжелое заболевание;

содержат детей-сирот или несовершеннолетних деток, лишенных родительской заботы.

Также отдельные ограничения касаются тех мужчин (женщин), которые постоянно ухаживают за больным супругой (супругом), родителями (своими или второй половины), когда последние не имеют возможности самостоятельно о себе позаботиться. Также "отсрочка" от мобилизации есть у тех украинцев, чьи вторая половина или родители являются лицами с инвалидностью I или II группы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как во время военного положения проходит мобилизация среди женщин и кого могут забрать на фронт.

Также мы писали о том, какие существуют виды повесток в армию и насколько их законно вручать, к примеру, на блок-посту.