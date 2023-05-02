Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан: на який строк

Це було сьоме голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни

В Україні вкотре продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Сьогодні, 2 травня, Верховна Рада ухвалила відповідні законопроекти, подані президентом.

Загалом за ухвалення законопроекту проголосували 326 нардепів. Про це сьогодні у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Інформацію про це у своєму Telegram-каналі також опублікував нардеп Ярослав Желєзняк.

"Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні триває з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року", — написав він.

Народний обранець нагадав, що з початку повномасштабної війни це було вже сьоме голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації. До цього Рада вже ухвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада та 7 лютого.

Зазначимо, що 1 травня президент Володимир Зеленський подав у ВР два законопроекти №9259 та 9260, які передбачали продовження воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Сьогодні за постанови №9259 проголосували 324 нардепи, а за №9260 було віддано 333 голоси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив заяву про контрнаступ ЗСУ. За його словами, таких операцій може знадобитися декілька.