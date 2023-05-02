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Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан: на який строк

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Воєнний стан в Україні триває Новина оновлена 02 травня 2023, 16:29
Воєнний стан в Україні триває. Фото Генштаб ЗСУ

Це було сьоме голосування парламенту за продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни

В Україні вкотре продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Сьогодні, 2 травня, Верховна Рада ухвалила відповідні законопроекти, подані президентом.

Загалом за ухвалення законопроекту проголосували 326 нардепів. Про це сьогодні у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Інформацію про це у своєму Telegram-каналі також опублікував нардеп Ярослав Желєзняк.

"Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні триває з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року", — написав він.

Народний обранець нагадав, що з початку повномасштабної війни це було вже сьоме голосування ВР за продовження воєнного стану та мобілізації. До цього Рада вже ухвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада та 7 лютого.

Зазначимо, що 1 травня президент Володимир Зеленський подав у ВР два законопроекти №9259 та 9260, які передбачали продовження воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Сьогодні за постанови №9259 проголосували 324 нардепи, а за №9260 було віддано 333 голоси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зробив заяву про контрнаступ ЗСУ. За його словами, таких операцій може знадобитися декілька.

Теги:
#Україна #Верховна Рада #Війна #Голосування #Мобілізація #Воєнний стан