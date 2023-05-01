Воєнний стан та мобілізацію продовжать: законопроекти вже у Раді

Тексту документів поки що немає

В Україні хочуть у черговий раз продовжити воєнний стан, оскільки минулого разу його продовжили до 18 травня.

Як можна побачити на сайті Верховної Ради, президент України Володимир Зеленський подав два законопроєкти №9259 та 9260, якими запропонував продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію відповідно.

Нині документи було передано на розгляд потрібним комітетам парламенту.

Текста законопроєктів поки що не оприлюднено.

Варто зазначити, що Верховна Рада після початку повномасштабного російського вторгнення вже шість разів схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада 2022 року, і цього року 7 лютого.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що швидше за все воєнний стан в Україні буде з 19 травня продовжено ще на 90 днів, тобто до середини серпня поточного року.

Як повідомлялося раніше, глава Міноборони Олексій Резніков напередодні заявляв, що у травні оголошувати нову мобілізацію не доведеться, оскільки поточний план не було виконано до кінця. При цьому в травні змінилися правила видачі повісток, тому отримати їх українці можуть навіть перебуваючи за межами своєї рідної області.