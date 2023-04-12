Чекаємо більше повісток? Як зміниться мобілізація у травні

Мобілізація в Україні продовжиться і у травні

В Україні вже понад рік триває повномасштабна війна з росією. У зв’язку з цим багато наших громадян вирушили на фронт по мобілізації, яка, судячи з усього, триватиме й надалі.

"Телеграф", посилаючись на заяви та рішення уряду, розповідає, як відбуватимуться мобілізаційні заходи в Україні у 2023 році.

Скільки ще триватиме мобілізація

19 лютого 2023 року в Україні було продовжено загальну мобілізацію на строк 90 днів. Відповідно, 20 травня її дія добігає кінця, проте, як це було і раніше, найімовірніше, вона буде продовжена ще на невідомий термін і так триватиме доки не настане наша Перемога.

Чи чекати на нову хвилю мобілізації

Міністр оборони України Олексій Резніков днями заявив, що на даний момент план з мобілізації, ухвалений в Україні в лютому 2022 року, не завершено. Необхідності в оголошенні нової мобілізації немає.

"З урахуванням сьогоднішньої ситуації, цей план (план з мобілізації, — ред.), прийнятий до виконання ще в лютому минулого року, безперечно не завершений і тим більше не перевищений. Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає необхідності оголошувати нову мобілізацію", — сказав він.

За словами Резнікова, Генштаб із компенсацією втрат, які Україна зазнає у війні, продовжує справлятися "у спокійному, поступовому темпі", і брак живої сили ЗСУ не зазнають.

Які зміни діятимуть у травні

В Україні військкомати отримали ще більше повноважень. Якщо раніше дії представників військкомату, які могли вручити цей документ громадянину, коли він перебував за межами своєї області, вважалися незаконними, то тепер це не так.

Постановою №318 Кабмін вніс зміни до порядку роботи ТЦК, розширивши повноваження щодо вручення повісток, а саме:

Військкомати тепер мають законні права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку; Військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію і власне призивати:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб з числа резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Виняток – військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, урядом було знято з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки завдання підготовки та ведення територіальної оборони.

Чи чекати на повістки в "Діє" у травні

Хоча в Мінцифрі неодноразово заявляли, що українці не отримуватимуть повістки в "Дія", останні події в росії, де прийняли поправки, завдяки яким росіяни тепер отримуватимуть "е-повістки", змусив українців знову поставити це питання.

Втім, в ОП, коментуючи останні новини, запевняють, що зараз в Україні немає необхідності вводити електронні повістки, тому можна зробити висновок, що все ж таки в Україні таке "ноу хау" найближчим часом очікувати не варто.

Весняний призов

Ще на початку повномасштабного вторгнення весняного призову на термінову службу було скасовано. Оскільки військовий стан та загальна мобілізація продовжена до 20 травня, то весняний призов вважається скасованим. Це передбачено у статті 18-1 закону про військовий обов’язок та військову службу після внесення змін 18 жовтня 2022 року.

Особливості призову під час воєнного стану

Стаття 18-1 передбачає скасування призову на строкову службу під час дії воєнного стану. Тому чоловіки від 18 до 27 років не призиваються на термінову службу, проте їм можуть вручити повістки для уточнення даних та проходження військово-лікарської комісії. Пізніше, якщо військовим частинам потрібні фахівці цієї спеціальності, громадяни віком 18-27 років можуть отримати повістку про мобілізацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може знятий з військового обліку українець отримати повістку.

Також ми повідомляли про те, що отримання повістки не означає відправлення на фронт. у ЗСУ пояснили, чому не варто боятися мобілізації.