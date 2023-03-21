Вручили повістку в іншому місті: що робити і чи це законно
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В Україні призовники та військовозобов’язані перебувають на військовому обліку за територіальною належністю
В Україні продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації і у зв’язку з цим наші громадяни продовжують отримувати повістки у військкомати. Іноді може статися так, що військовозобов’язаним можуть спробувати вручити цей документ, коли вони знаходяться на території іншої області, проте такі дії представників ТЦК є незаконними.
Про це пише ТСН, посилаючись на слова адвоката Ірини Леонової.
Вона зазначила, що призовники та військовозобов’язані перебувають на військовому обліку за територіальною належністю, а тому вручати повістку від ТЦК, до якої ви не приписані, не повинні.
"Вручення повістки не за місцем проживання незаконне, оскільки облік військовозобов’язаних здійснюється за місцем реєстрації", — каже Леонова.
Як чинити, якщо вручають повістку не за місцем реєстрації
При врученні повістки слід враховувати, що представники ТЦК не мають права направляти для проходження будь-яких дій до центрів комплектування в іншій галузі.
У той же час працівники військкоматів можуть направити до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних за місцем знаходження на обліку.
- Адвокат радить пояснити, чому ви перебуваєте в тому чи іншому місці, повідомити, що перебуваєте на обліку в іншому населеному пункті.
- Якщо порядок денний все одно вручають, можна наполягати на складанні акта про відмову від його отримання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких випадках можна відмовитися від повістки.
Також ми повідомляли, що у ЗСУ пояснили, чому не варто боятися мобілізації.