Відмовитися від повістки: юрист пояснив, у яких випадках це можливо

Існує кілька випадків, коли українці можуть відмовитися від повістки

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україні діє загальна мобілізація, під час якої багато наших громадян продовжують отримувати повістки у військкомат. Проте існують випадки, коли призовник може не взяти документ

Про це пише ТСН, посилаючись на слова адвоката АТ "GRACERS" Станіслава Польового.

За його словами, громадяни України можуть відмовитися від отримання повістки до військкомату. Зокрема зробити це можна, коли документ намагаються вручити невстановлені особи або ті, хто не має належних повноважень.

"Можна (відмовитися від повістки — Ред), проте лише у випадках, коли особи, які намагаються вручити повістки, порушують процедуру вручення повісток або не мають відповідних повноважень", — пояснив Польовий.

При цьому, якщо працівниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки дотримано всіх процедурних вимог, то без настання негативних для особи наслідків (притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності) відмовитись від отримання повістки неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що повістки на вулиці можуть вручити не всім.

Також ми повідомляли про те, чи можна відмовитися від повістки та які для цього бувають причини.