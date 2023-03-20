Отказаться от повестки: юрист объяснил, в каких случаях это возможно

Существует несколько случаев, когда украинцы могут отказаться от повестки

С началом полномасштабного российского вторжения в Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой многие наши граждане продолжают получать повестки в военкомат. Однако существуют случаи, когда призывник может не взять документ

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на слова адвоката АО "GRACERS" Станислава Полевого.

По его словам, граждане Украины могут отказаться от получения повестки в военкомат. В частности, сделать это можно, когда документ пытаются вручить неустановленные лица или те, кто не имеет надлежащих полномочий.

"Можно (отказаться от повестки. — Ред.), однако только в случаях, если лица, пытающиеся вручить повестки, нарушают процедуру вручения повесток, или не имеют соответствующих полномочий", — пояснил Полевой.

При этом, если работники территориального центра комплектования и социальной поддержки соблюли все процедурные требования, то без наступления негативных для лица последствий (привлечения к административной или уголовной ответственности) отказаться от получения повестки невозможно.

Напомним, ранее мы писали, что повестки на улице могут вручить не всем.

Также мы сообщали о том, можно ли отказаться от повестки и какие для этого бывают причины.