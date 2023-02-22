Можно ли отказаться от повестки? Названы три причины для этого

Прежде чем получить повестку, необходимо обратить внимание на несколько важных вещей

Мобилизация в Украине продлена до 22 мая 2023 года. До этого момента украинцам могут вручать повестки, но в некоторых случаях от нее можно отказаться.

О том, когда повестка может считаться недействительной, подробно рассказала "УП". Украинцы должны обращать внимание на то, как выглядит бланк и на другие важные моменты.

Если военный или другой уполномоченный, который вручает вам повестку, заполняет "на ходу" пустой бланк, на котором уже стоит подпись и печать руководителя территориального центра, то это считается нарушением. Вы должны зафиксировать нарушение на видео и обратиться в полицию или к юристам. Вручение такой повестки можно оспорить, но как решаются на практике такие дела — пока неизвестно.

Также, украинцы могут отказаться от повестки, в том случае, если:

в бланке неверно указано ФИО человека — есть основания полагать, что эта повестка адресована кому-то другому;

повестка получена не от уполномоченного лица;

на документе нет печати ТЦКСП/подписи военного комиссара.

Если вы хотите отказаться от повестки, то должны озвучить причину и не подписывать никакие бумаги. После этого уполномоченное лицо составляет акт об отказе и отправляет его в военкомат. Все действия свои и уполномоченного лица лучше снимать на камеру в присутствии минимум двух свидетелей.

На основании акта об отказе начальник ТЦК и СП сформирует материалы административного дела, подготовит протокол об административных правонарушениях. После этого, все жалобы должны быть учтены и уполномоченное лицо должно повторно вручить повестку гражданину.

В противном случае, на отказника могут оформить постановление о привлечении к админответственности, которое вы можете обжаловать в суде. В ходе судебного процесса вы должны предоставить видео с нарушениями, чтобы доказать, что вы не просто так отказались от повестки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вручать повестки в Украине будут под запись нагрудных видеокамер. Это необходимо для того, чтобы уполномоченные лица не превышали свои обязанности и не таскали людей по улице за ноги и руки.