Места, где украинцам могут вручать повестки: военные рассказали, есть ли исключения

Повестки военнообязанным в Украине будут вручать до тех пор, пока будет продолжаться мобилизация

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине раздавать повестки военнообязанным могут в любом общественном месте. В законодательной базе Украины нет четкого перечня мест, в которых положено вручать повестки.

Об этом напомнил начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Александр Тищенко в комментарии ТСН.ua. По его словам, вручать повестку могут не только представители военкомата.

Вручать повестку военнообязанному могут где угодно — в законе нет четкого перечня разрешенных или запрещенных мест. Так, мужчины могут получить повестку:

на улице,

на блокпосту,

на рабочем месте,

по месту жительства,

в кафе,

на курорте и так далее.

Вручать повестку могут не обязательно должностные лица ТЦК и СП. Это разрешено делать:

представителям органов местного самоуправления,

руководителям предприятий или учреждений, где работает военнообязанный,

управителям многоквартирных домов.

Также Александр Тищенко прокомментировал вручение повесток на горнолыжном курорте во Львовской области. Точное количество повесток, которое раздали мужчинам, является конфиденциальной информацией, но сам процесс нарушением не является.

"Вручение повесток может происходить где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте – это конфиденциальная информация, мы не имеем права это разглашать. Повестки вручают не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных – чтобы лицо сообщило нам о своем семейном положении, состоянии здоровья и другом. Согласно указу президента Украины военное положение продлено до 20 мая 2023 года и так продолжатся мобилизационные мероприятия", — уточнил начальник Львовского областного ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что грозит за неявку в военкомат после вручения повестки. Наказание варьируется от административного штрафа до уголовного наказания.