Две категории украинцев могут отказаться от повестки: какие документы нужны

Предприятия, которые могут забронировать своих сотрудников, определяет Кабинет министров Украины

Некоторые категории украинцев не подлежат призыву во время мобилизации. Если у них есть бронь на месте работы, то даже после вручения повестки их не призовут в армию.

Подробно об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач, передает Житомирский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Забронированные мужчины должны носить соответствующие документы с собой.

Если у военнообязанного мужчины есть бронь на работе или отсрочка от мобилизации, то повестку ему не вручат. Для этого нужно показать сотрудникам военкомата соответствующие документы. Если же у вас их при себе не было, то придется принять повестку, а после явиться в ТЦК и СП с документами, чтобы повестку аннулировали.

Согласно ст. 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат военнообязанные граждане, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии и порядок, по которым предприятия или учреждения относят к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливает Кабмин. Также забронированные или те, у кого есть отсрочка, не подлежат службе в военном резерве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делать после вручения повестки. Военнообязанный в первую очередь должен явиться в военкомат.