Что делать после вручения повестки: майор ВСУ дал ответ

Александр Мельничук рассказал, что нужно взять с собой для прохождения комиссии

В ходе действующей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет продолжают получать повестки. При этом нередко их выдают не только по месту жительства, но и в общественных местах. "Телеграф" расскажет, какими должны быть следующие шаги военнообязанного после получения повестки.

Если мужчина получил повестку в центр территориального комплектования и социальной поддержки, то ему необходимо взять с собой для прохождения комиссии свои документы, в том числе медицинские. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал майор Вооруженных сил Украины Александр Мельничук.

"В повестке есть отрывной корешок, который отправляется на место работы военнообязанного и где гражданину должны предоставить выходные дни для прохождения медицинской комиссии", — отметил Мельничук.

После военно-врачебной комиссии в ТЦК и СП сверяют данные, смотрят на результаты и далее уже выписывают военно-учетный документ.

Майор добавил, что каждый военнообязанный мужчина в Украине должен самостоятельно заботиться об изменении своих демографических данных, к примеру, при рождении ребенка, которые указаны у него в военкомате. В течение семи дней человеку нужно явиться в военкомат и уточнить данные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель Минцифры Михаил Фёдоров рассказал, ждать ли мужчинам в Украине повесток через "Дию".