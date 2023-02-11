Военнообязанных могут исключить или снять с учета: в чем разница, и почему им вручают повестки

Снятие и исключение с воинского учета обозначает разные вещи

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а повестки продолжают выдавать всем подходящим по возрасту мужчинам. При этом вручить ее могут даже лицу, которое было снято или исключено с воинского учета.

Как объяснил ZN.UA юрист Горячей линии АЮУ Владислав Зайцев, поскольку во время вручения повестки не устанавливается факт наличия отсрочки или других уважительных причин не проходить службу, это уже делают непосредственно в центрах комплектации (ТЦК, бывшие военкоматы).

В частности он отметил, что снятие с воинского учета и исключение обозначают разные вещи.

Так снимать с учета могут лиц, которые переехали в другой населенный пункт и должны быть приняты на учет в другом месте. Исключение же обозначает полную непригодность к несению воинской службы.

Он добавил, что во время мобилизации снятые с воинского учета лица не попадают в перечень тех, кто не подлежит воинской службе и их тоже могут мобилизировать после прохождения медкомиссии.

С исключенными с учета дела обстоят сложнее и тут уже все зависит от причины.

"Например, если военный был уволен со службы на основании заключения ВВК (военно-врачебной комиссии) о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, его дальнейшая мобилизация исключается", — сказал Зайцев.

Впрочем, он добавил, что если это произошло до начала вторжения, то этого человека могут вызвать для прохождения повторного осмотра.

Согласно украинскому законодательству с воинского учета исключаются лица, которые:

призваны или приняты на воинскую службу;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

признаны ВВК непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

прекратили гражданство Украины;

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

умерли или признаны без вести пропавшими

Ранее "Телеграф" сообщал, считается ли законной повестка, которую призывник получил по почте.

Также мы писали о том, кто из военнообязанных мужчин может получить повестку с призывом на службу в первую очередь.