Законна ли повестка, если ее прислали по почте: простой ответ для призывников

За уклонение от службы украинцам может грозить наказание

В Украине из-за военного положения, которое было объявлено в связи с военной агрессией россии, до 25 мая продолжаются мобилизационные мероприятия, в рамках которых граждан призывного возраста от 18 до 60 лет призывают присоединиться к обороне государства.

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"Телеграф" решил разобраться, считается ли законным вручение повестки, если документ вам был прислан по почте.

Так, в рамках закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", подписанном президентом Владимиром Зеленским, получение повестки по почте не считается надлежащим уведомлением.

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Согласно нормам действующего законодательства, подлежащий призыву гражданин должен получить этот документ от представителя военкомата, ведь обязательным условием является личная подпись военнообязанного на корешке повестки, после чего его отправляют на дальнейшее хранение в архивы военкомата. Только в таком случае документ будет считаться законным.

Следует отметить, что такие же условия действуют при получении повесток родственниками призывников. Поскольку лицо должно получить повестку лично, под подпись, то получение ее близкими военнообязанного не считается законным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как во время военного состояния происходит мобилизация среди женщин и кого могут забрать на фронт для борьбы с захватчиками.