Мобилизация продолжается: могут ли мужчине вручить повестку за границей - ответ юриста

Относительно данного вопроса среди украинцев ходит большое количество слухов

В ходе полномасштабной войны в Украине продолжают выдавать повестки военнообязанным мужчинам. Их могут получать граждане в возрасте от 18 до 60 лет. "Телеграф" расскажет подробнее о том, могут ли выдавать повестки военнообязанным украинским мужчинам также и за границей.

Сроки явки к призывным участкам устанавливаются районными (городскими) ТЦК и СП в повестке, вручение которой проводят соответствующие органы местного самоуправления или же руководители предприятий, учреждений или организаций. Об этом юрист-волонтер Горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Евгений Промский рассказал изданию ZN.UA.

"Повестки могут также вручаться непосредственно должностными лицами районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки. Среди этого списка отсутствуют зарубежные дипломатические учреждения Украины", — подчеркнул юрист.

Он также добавил, что только пункт 52 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 30.12.2022 №1487, содержит оговорку о том, что зарубежные дипломатические учреждения Украины способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину во время общей мобилизации и военного времени. Однако без детализации относительно полномочий на вручение им повесток.

Исходя из этого, мужчинам из Украины, которые сейчас находятся за границей, вручить повестку на военную службу не могут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как должны вручать повестки военнообязанным мужчинам в Украине и что может грозить за неявку в военкомат.