Массовая раздача повесток на метро "Троещина". Как волна фейков сеет панику о мобилизации

У хита "снимают с поезда и отправляют в АТО" появился достойный конкурент

В соцсетях вместе с вполне официальными новостями о расклеивании приказов о мобилизации в городе появляются фейки.

В панической манере в соцсетях предупреждают о массовой раздаче повесток на вымышленной станции метро "Троещина" (хотя бы в интернете у этого обездоленного микрорайона нашелся дорожный коммунальный транспорт).

Что происходит

А в российских телеграмм-каналах из "Повестки Киев. Повестки Киев" и их аналогах в других украинских городах начали появляться фейки, якобы на киевских станциях метро раздают повестки.

Сомнительные Telegram-каналы стали распространять фейки о массовой раздаче повесток

Но есть одно но: те, кто это распространяли, допустили несколько географических ошибок. К примеру, повестки якобы раздавали на воображаемых пока станциях метро "Троещина", "Радужная", "Виноградарь" (это ошибка, потому что микрорайон по-украински звучит "Виноградарь") и "Чайка".

Российские пропагандисты решили поспекулировать на чувствительной теме, но прокололись.

Из-за русского написания топонимов распространявших фейки заподозрили в причастности к российской пропаганде. Когда администраторов разоблачили, они написали опровержение, мол, их ввело в заблуждение российское ИПСО.

Повестки мужчинам якобы раздавали на метро "Троещина", "Радужная" и какой-то станции "Виноградарь"

Фейк о списке мест, где выписывают повестки

Это не первая попытка посеять панику среди населения. На прошлой неделе, например, в Telegram-каналах распространяли фейк, что в каждой из областей якобы создали перечень с местами, где будут вручать повестки мужчинам. Это заметили фактчекеры проекта "Брехунець".

Сообщение выглядело так:

"С 11.01. 2023 года в Украине будут вручать повестки где угодно, на улице, в парках, в магазинах, блокпостах и других местах. Поскольку закон не регламентирует место их вручения. Узнайте список мест, где вручают повестки в твоем городе", – написали администраторы.

Фейк о перечне с местами, где будут вручать повестки

Почему выбрали дату 11 января – неизвестно, ведь закон позволяет вручать повестки уже 11 месяцев, 24 февраля 2022 года.

Повестки подросткам и призывы матерей выходить на протест

Еще одну попытку посеять дезинформацию сделал 10 января один "военкор" — он распространил фотофейк, на котором изображена повестка для подростка 2006 года рождения.

Суть поста заключалась в том, что "в Украине начали издавать повестки подросткам ", а матерям надо ехать на Майдан и "сносить украинскую хунту". Также там добавили яркую фразу о том, что "Зеленский будет воевать до последнего украинца". После этого фото повестки распространялись уже с подписью, что 16-летние дети давно служат в ВСУ.

Однако анализ повестки доказывает, что это подделка, пишет "БезБрехні", потому что бланк старый и недействительный, по меньшей мере, в 2018 году. Фраза "военный комиссариат" заменена центром комплектования. А с 30 декабря 2022 года введен в действие новый образец повестки.

Бланк не соответствует даже старому образцу: внизу напечатан "орган местного самоуправления", а должен начинаться с "военный комиссариат". Именно такой, недействительный и ошибочный бланк от 2018 года, переделанный одним из горсоветов для себя, выдает первым в поиске Google.

На волну фейков уже начали реагировать в соцсетях. Кто-то, например, шутит о мобилизации матери с подростком и водителя маршрутки:

Фотолягушки о раздаче повесток

Как сообщал Телеграф, в Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации, в связи с чем мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки в армию.

О том, могут ли мужчины мобилизовать по телефону, читайте в нашем объяснении.