Сплошное вранье: в Польше появились "издания", распространяющие кремлевские фейки

Деятельность лже-СМИ направлена на разжигание ненависти поляков к украинцам, а также к ЕС и США

Похоже, кремлю уже недостаточно вранья своих пропагандистов на собственную аудиторию, и он начинает все более активно распространять ложь среди жителей других стран мира, в том числе и в Евросоюзе.

Об этом пишет в социальной сети издание StopFake.

"Российские СМИ начали активно цитировать польские маргинальные издания. Это нужно Кремлю для того, чтобы показать, что якобы не все польские медиа поддерживают Украину и говорят правду", — сказано в сообщении.

В частности, "польское издание" Niezależny Dziennik Polityczny опубликовало материал, в котором шла речь о "более тысяче польских наемников", которые якобы погибли с начала войны россии против Украины.

В то же время журналисты польского портала True Story обнаружили, что большинство публикаций Niezależny Dziennik Polityczny скопированы с других порталов — таким образом обманщики пытаются создать у читателя впечатление о полноценном СМИ. При этом немногочисленные оригинальные материалы представляют собой неприкрытую российскую пропаганду, которую с удовольствием перепечатывают росСМИ.

Также у российских пропагандистов пользуются популярностью публикации издания Myśl Polska о том, что Украина якобы "уже проиграла войну, потому что не сможет отвоевать Донбасс и Крым". На самом же деле статьи в этом антиукраинском "боевом листке" направлены на разжигание ненависти поляков к украинцам, а также ЕС и США. А один из его авторов G. Fehér Péter вообще оказался венгром, который работает на консервативное венгерское издание Magyar Hirlap, постоянно выступающее с критикой ЕС и распространяющее пропаганду Кремля.

Напомним, что исследование американской The New York Times показало, что россия при помощи лжи пытается оправдать свое нападение на Украину и сохранить внутреннюю поддержку продолжающейся войны, ложно называя власть в Украине нацистской.