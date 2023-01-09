Суцільна брехня: у Польщі з’явилися "видання", які розповсюджують кремлівські фейки

Діяльність лже-ЗМІ спрямована на розпалювання ненависті поляків до українців, а також до ЄС та США.

Схоже, кремлю вже недостатньо брехні своїх пропагандистів на власну аудиторію, і він починає дедалі активніше поширювати брехню серед жителів інших країн світу, у тому числі й у Євросоюзі.

Про це пише у соціальній мережі видання StopFake.

"Російські ЗМІ почали активно цитувати польські маргінальні видання. Це потрібно Кремлю для того, щоб показати, що нібито не всі польські медіа підтримують Україну та говорять правду", — сказано у повідомленні.

Зокрема, "польське видання" Niezależny Dziennik Polityczny опублікувало матеріал, у якому йшлося про "понад тисячу польських найманців", які нібито загинули і з початку війни росії проти України.

У той же час журналісти польського порталу True Story виявили, що більшість публікацій Niezależny Dziennik Polityczny скопійовано з інших порталів — таким чином шахраї намагаються створити в читача враження про повноцінне ЗМІ. При цьому нечисленні оригінальні матеріали є неприкритою російською пропагандою, яку із задоволенням передруковують росіяни.

Також у російських пропагандистів користуються популярністю публікації видання Myśl Polska про те, що Україна нібито "вже програла війну, бо не зможе відвоювати Донбас та Крим". Насправді статті в цьому антиукраїнському "бойовому листку" спрямовані на розпалювання ненависті поляків до українців, а також ЄС та США. А один із його авторів G. Fehér Péter взагалі виявився угорцем, який працює на консервативне угорське видання Magyar Hirlap, що постійно виступає з критикою ЄС і поширює пропаганду Кремля.

Нагадаємо, що дослідження американської The New York Times показало, що росія за допомогою брехні намагається виправдати свій напад на Україну і зберегти внутрішню підтримку війни, підступно називаючи владу в Україні "нацистською".