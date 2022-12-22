Наступ на Київ від скабєєвої та істерика соловйова. Як палає у росіян після візиту Зеленського у США

соловйов побачив конспірологію у краватці Байдена

Вчорашній візит президента України Володимира Зеленського у США неабияк розлютив російських пропагандистів та навіть офіційних осіб. Приводів для злості згодом додалося, адже у день, коли Зеленський вирушив до США, Білий дім анонсував, що Київ отримає батарею ЗРК PATRIOT.

"Телеграф" зібрав найяскравішу реакцію кремлівських пропагандистів та чиновників:

Реакція соловйова: ледь не заплакав

Один із кремлівських топ-пропагандистів побачив на кросівках голови МЗС Дмитра Кулеби лідеру Z, хоча це зовсім інший популярний бренд спортивного одягу, назва якого починається на "N":

"Тут є таємні натяки. Він (Кулеба, — ред.) у яких кросівках? Правильно, Z! Він натякає, що є російським агентом. Далі Байден. Що у нього на краватці? Правильно, георгіївська стрічка (зумує на екрані краватку Байдена у жовто-блакитну смужку)".

Джо Байден сказав, що США підтримуватиме Україну, доки вона є. На це соловйов цинічно відповів, що "тоді України не буде". Також він сказав, що жодного миру з Україною бути не може.

Також соловйов секунд 30 мовчав у прямому ефірі, а згодом зірвався на підлеглих, просячи забанити декількох користувачів у чаті. А коли в ефірі показували, як Зеленський у Конгресі США позує з українським прапором, то не витримав та попросив прибрати це з екранів.

скабєєва: Треба брати Київ

На соловйові істерика не закінчується. Російська пропагандистка ольга скабєєва запропонувала брати Київ, поки Зеленський домовляється про нові постачання важкого озброєння у закордонних відрядженнях.

"Сьогодні Зеленський відправиться до Великої Британії, потім до Франції, потім до Німеччини. Мета все та ж: отримання важкої техніки і ракет дальністю 300+ км. Тобто, Зеленський практично тиждень проведе у роз'їздах, а значить треба брати Київ", — сказала скабєєва.

Посол росії: Поїздка у Голлівудському стилі

Не добирали слів і офіційні російські особи. Зокрема, посол росії в США анатолій антонов у заяві російського МЗС сказав таке:

"Голлівудська поїздка глави київського режиму до Вашингтона підтвердила, що примирливі заяви адміністрації про відсутність наміру розпочинати конфронтацію з росією — це порожні слова", — сказав антонов.

"Під оплески та саркастичні посмішки було оголошено про необхідність продовжувати проксі-війну проти нашої країни".

Віце-спікер ради федерації костянтин косачов повторив думку пана антонова:

"Ми маємо повне право розглядати цю поставку (системи Patriot, — ред.) як ще один значний крок до прямого втручання Америки в цей конфлікт. Ми, звичайно, подивимося, що залишиться в підсумку, коли візит піде в минуле і фанфари замовкнуть", — сказав пан косачов.

марія захарова вилаялася

Речниця російського МЗС марія захарова нецензурно обізвала українського лідера на брифінгу.

"Діяли по принципу, що Зеленський — це їхній с**ий син, а відповідно йому дозволено все. Тим більше він не просто їхній с**ий син, він ще й інструмент для боротьби з росією", — заявила захарова

Син Трампа опинився у цій компанії

Дональд Трамп-молодший у своєму Twitter опублікував обурливий колаж із Зеленським. На світлині, де Зеленський передає американським конгресменам прапор України з Бахмута з підписами воїнів, син Трампа домалював голого Хантера Байдена.

На пост Трампа-молодшого відреагували волонтерка Меланія Подоляк, блогер та активіст Сергій Стерненко, а також багато інших. Після чого син Трампа видалив твіт. Однак користувачі зробили скріншоти та згадуватимуть йому це довго.

"Немає слів. Я зробив скріншот цього на той випадок, якщо Трамп-молодший видалить свій огидний твіт і вибачиться за повну неповагу до українського народу та його національних символів", — написав журналіст Остап Яриш.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пропагандистки ольга скабєєва та маргарита симоньян злякалися Гаазького трибуналу та почали розповідати про колективну відповідальність і закликати використати ядерну зброю.