У топ-пропагандистів рф з’явилася нова "фішка": в Україні пояснили, чому вона не спрацює

Спроба збудити дух згуртованості серед російських громадян провалилася

Дуже гучні заяви кремлівських пропагандисток маргарити симоньян та ольги скабеєвої про колективну відповідальність росіян за війну в Україні та Гаазькому трибуналі для них є спробою шляху згуртувати націю, пояснивши, що у разі програшу постраждають усі, навіть ті, хто не був задіяний на полі бою.

Про це бізнесмен та блогер Роман Шрайк пише у своєму Telegram-каналі. Експерт відверто потішається над таким кроком путінських журналісток, адже росіяни не готові бути відповідальними навіть за саме власні вчинки, що вже говорити про якісь колективні.

Рішення ж розпочати війну багато хто "вішає" виключно на путіна і уряд, тому закликати до патріотизму цих людей абсолютно безглуздо.

"Те, що виграти у війні (у тому числі терористичній) їм [росіянам] не вдасться, навіть обговорювати не будемо. Набагато кумедніша реакція наших експертів на цю технологію, — пише Шрайк. — Вони правильно розглянули в ній спробу перенести відповідальність за війну на весь російський народ і таким чином зробити його більш мотивованим учасником подій. Тепер вони знатимуть, за що вмирають! Тут мені стає смішно. Тобто так, спроба є, але ця спроба абсолютно провальна".

Блогер наголошує, що "глибинні росіяни" не проводять жодних причинно-наслідкових зв’язків між задоволенням від новин про бомбардування українських міст чи знищення Маріуполя та особистою відповідальністю.

"Ніхто сам не побіжить на фронт лише тому, що комусь там із Москви загрожує Гаага. Ідіть дихнути, щоб скабеєву не посадили — мотивація так собі", — іронізує Роман Шрайк.

Він також додає, що подібні заяви пропагандистів дають чіткий сигнал росіянам, що війну буде невблаганно програно, проте відповідальність за це Кремль цілком готовий звалити на звичайних громадян.

Нагадаємо, що Україна офіційно подала до Гааги позов на росію за геноцид народу ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Також повідомлялося, що розгляд цієї справи міг розпочатися вже до кінця осені 2022 року, проте поки що новин про зрушення в розслідуванні не спостерігається.