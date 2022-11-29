"Гаага чекає навіть на двірника": пропагандистка симоньян здивувала визнанням у прямому ефірі (відео)

Сімоньян виправдала рекетні удари по Україні

На тлі останніх негативних успіхів російської армії в Україні навіть пропалені пропагандисти вже почали замислюватися про Гаазький трибунал.

Так, під час ефіру телепередачі з володимиром солов’ємим відома пропагандистка маргариту симоньян почала виправдовувати ракетні удари по Україні і заявила, що в росії цього "не хотіли".

"Вони (українські воїни — Ред.) готуються взяти Крим, ну а ми робимо єдине, що ми можемо робити в цій ситуації — ми їх бомбимо, ми бомбимо щодня. Бачить Бог ми цього не хотіли, ніхто цього не хотів, я чудово знаю, що у владі цього не хотіли", — каже Симоньян.

При цьому своїх співвітчизників, які висловлюють сумніви в методах росії та бояться Гааги, сімоньян закликала краще задуматися про програш у війні та ганьбі. ,

"Потрібно боятися програти, зганьбитися і зрадити своїх людей. Я хочу сказати, що якщо ми примудримося програти Гаага, умовна чи конкретна чекає навіть двірника, який бруківку мете за кремлівською стіною. Масштаб катастрофи, в який обернеться нашій країні, якщо ми програємо, навіть уявити собі важко.", — заявила сімоньян.

Такі висловлювання з вуст однієї з найпопулярніших російських пропагандисток викликали багато обговорень у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кружний суд Гааги виніс вироки чотирьом підозрюваним у аварії рейсу MH17 малайзійських авіаліній, який був збитий у небі над Донбасом.

Також ми повідомляли про те, що в Держдумі росії знову згадали про "фашистів" в Україні і розповіли, що хочуть від завершення війни в Україні.