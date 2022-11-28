Такого ще не було: у Держдумі росії вигадали нову мету "спецоперації" в Україні

У держдумі росії розповіли про своє бачення кінця війни в Україні

У російській Держдумі продовжують давати абсурдні заяви щодо війни в Україні. Новими мареннями про українських "фашистів" вибухнула депутатка олена драпенко.

У відповідь на питання про те, чим закінчиться так звана "спецоперація", вона заявила, що хоче, щоб українська влада капітулювала, а всі люди "доброї волі" залишилися в країні. З ними, за її словами, росія б "зализувала рани". Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Я хочу, щоб нинішня українська влада капітулювала, щоб усі фашисти поїхали до своїх у Польщу, а всі люди доброї волі залишилися в Україні, і разом із ними ми б зализували рани і фізичні, і душевні. Ми б порозумілися з ними"., — заявила драпенко.

Також драпенко заявила, що розуміє, що чим довше триває війна, тим більше крові і горя вона принесе, при цьому зупинити бойові дії, за її словами, також заважають "фашисти".

"Ми цього не хочемо, але не хочемо і фашистів залишати на цій землі, бо те, що вони творять, про це страшно розповідати", — драпенко.

Зазначимо, що днями про українських "неонацистів" заговорив і глава МЗС росії лавров.

Також ми повідомляли про те, що глава росії владимир путін днями вибухнув новим божевільним фейком про українських військових.