Українська сторона планів рф, вочевидь, не розділяє

росія, котра під потужним натиском Збройних українських сил все ж була вимушена вивести свої війська з багатостраждального Херсона, все ніяк не може заспокоїтися та прийняти свою поразку. Зокрема, у держдумі рф заявили, що так зване "визволення" обласного центру Херсонської області від українських військових є лише питанням часу.

Як пишуть росЗМІ, відповідну інформацію у понеділок, 21 листопада, озвучив народний депутат російської держдуми михайло шеремет, наголосивши, що влада росії, на відміну від Києва, точно знає, як привести до ладу Херсон, де зараз немає ані води, ані газу, ані електроенергії.

За словами путінського поплічника, українська влада не вживає жодних заходів для відновлення міста, натомість продовжує його знищувати.

"Звільнення правобережної частини Херсонської області від окупації українських військ є питанням часу. Київська влада ставиться до Херсона як до чужої території", — заявив російський парламентарій.

У мережі українці, як і зазвичай, із заяв російської сторони саркастично зловтішаються, мовляв, представники "другої армії світу" безславно розчинилися в українських чорноземах, попри безпідставні сподівання свого командування взяти Київ за три дні. Більшість переконана, що повернутися до Херсона російським військовим вже точно не вдасться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки перелякані представники "другої армії світу", котрі втекли з Херсона на правий берег Дніпра, відсиджуються там, ховаючись від потужного натиску Збройних українських сил, наші військові продовжують успішно звільняти окуповані населені пункти на Херсонському напрямку.