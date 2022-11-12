ЗСУ звільнили десятки населених пунктів на Херсонщині: Зеленський розповів про ситуацію на правому березі

У Херсоні та інших звільнених населених пунктах залишаються багато вибухонебезпечних предметів

Українські війська досягли значного успіху на Херсонському напрямку та встановили контроль над усім правим берегом Дніпра, а зараз там проводяться заходи щодо стабілізації ситуації.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, українці та весь світ побачили кадри того, як місцеві жителі з радістю зустрічали підрозділи ЗСУ та додав, що таких відео буде ще більше.

"Станом на цей вечір (12 листопада, — ред.) силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи", — сказав він.

При цьому він зазначив, що окупанти залишили по собі безліч небезпечних "сюрпризів", включаючи міни, розтяжки і снаряди, що не розірвалися. Тільки на сьогодні таких було виявлено понад дві тисячі.

Зеленський додав, що загарбники перед втечею знищили всю критичну інфраструктуру, включаючи зв’язок, водо-, тепло- та електропостачання, а на їхнє відновлення знадобиться деякий час.

Також глава держави закликав мешканців Херсона та інших звільнених населених пунктів бути обережними та не намагатися перевіряти залишені окупантами будівлі.

"Сьогодні один із наших саперів, на жаль, зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні херсонці, будьте самі обережними та повідомляйте працівникам поліції або рятувальникам про всі підозрілі предмети, які ви бачите", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз окупанти та колаборанти намагаються утримати кволу рівновагу на лівому березі Дніпра. Серед іншого вони вже оголосили "нову столицю" Херсонської області.

Також ми писали, скільки російських солдатів може ще перебувати на правобережжі Херсонщини.