Окупанти поки що не пішли: у розвідці оцінили, скільки росіян залишилося на правому березі Дніпра

Поки що неясно, чи намагатимуться окупанти тримати оборону Херсона

Попри те, що українці вже повсюдно святкують повернення Херсона, російське угруповання з правого берега ще не пішло і здебільшого поки не перетнуло Дніпро.

Як інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, нині більша частина двадцятитисячного угруповання військ окупантів все ще знаходиться на правому березі.

Так, за даними представника ГУР Вадима Скибицького, четверта тактична військова база і справді була перекинута на лівий берег.

"Інші війська досі там воюють і ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших", — зазначив він.

Повідомляється, що окупанти відступили з другої лінії оборони, на яку вони змушені були відійти під тиском ЗСУ ще на початку жовтня. Втім, зазначається, що нині вони мають лінію оборони навколо Херсона і лише час покаже, чи намагатимуться вони обороняти місто.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів "Телеграфу" про те, що поки що оцінювати говорити про повне звільнення правого берега рано, оскільки поки не надходило інформації про величезні втрати російських окупантів, а також про захоплену техніку.