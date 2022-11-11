Оккупанты пока не ушли: в разведке оценили, сколько россиян осталось на правом берегу Днепра

Пока неясно, будут ли оккупанты пытаться держать оборону Херсона

Несмотря на то, что украинцы уже вовсю празднуют возвращение Херсона, однако российская группировка с правого берега еще не ушла и в большинстве своем пока не пересекла Днепр.

Как информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, в настоящее время большая часть двадцатитысячной группировки войск оккупантов все еще находится на правом берегу.

Так по данным представителя ГУР Вадима Скибицкого четвертая тактичная военная база и вправду была переброшена на левый берег.

"Остальные войска до сих пор там, воюют и ведут боевые действия с целью прикрытия выхода других", — отметил он.

Сообщается, что оккупанты отступили со второй линии обороны, на которую они были вынуждены отойти под давлением ВСУ еще в начале октября. Впрочем, отмечается, что в настоящее время у них есть линия обороны вокруг Херсона и только время покажет, будут ли они пытаться оборонять город.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал "Телеграфу" о том, что пока оценивать говорить о полном освобождении правого берега рано, поскольку пока не поступало информации об огромных потерях российских оккупантов, а также о захваченной технике.