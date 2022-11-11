Битва за Херсон: Жданов назвал главную угрозу от бегства русских с правого берега

Военный эксперт объяснил "Телеграфу", какую опасную ловушку для ВСУ могла поставить россия

На сегодняшний день оценивать потери российских войск на Херсонском направлении пока еще рано, ведь с численным составом группировки россиян на правом берегу Днепра произошла странная манипуляция. Не исключено также, что возникла серьезная угроза для Вооруженных Сил Украины после ухода (бегства) оккупантов с правобережья Херсонщины.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Дело в том, что мы уже где-то "потеряли" 20 тысяч россиян. Поэтому сегодня прогнозировать потери россии нет такой возможности. Смотрите, в частности еще неделю назад наш главный разведчик — генерал Кирилл Буданов — говорил, что на правом берегу Днепра (и мы оперировали теми цифрами) было сосредоточено около 40 тысяч военнослужащих вооруженных сил россии. Сегодня почему-то во всех СМИ идет речь уже о 20 тысячах. Вопрос, где делись 20 тысяч? Посмотрим, какой мы там сможем нанести урон российским войскам", — говорит он.

Эксперт добавил, что пока оперативно также не сообщается ни о захвате техники, ни о реальных потерях российских войск, и "это значит, что они отступили заранее организованно, а мы теперь бьем по хвостам".

"Поэтому я и задаю вопрос, а где же потери (россиян - Авт.). Для нас на самом деле все это может стать огромной проблемой. Ведь, если они действительно отошли организованно и вывели технику, то условно завтра эти войска появятся на Донецком направлении, и там у нас будут очень плохие дела. Там и так горячо, и мы едва удерживаем оборону. А если туда добавляется соединение десантных войск, которые выйдут с правого берега (и других частей, например, 22-го корпуса, части 49-й армии, десантной 76-й дивизии), это будет для нас огромная проблема. Следовательно, ждем, что нам скажет Генеральный штаб", — объясняет Олег Жданов.

Напомним, на фоне информации об уходе россии из Херсона Минобороны Украины просило граждан запастись терпением.

Как сообщал "Телеграф", накануне ситуация вокруг Херсона продолжала разгораться после ряда заявлений об отводе российских сил и средств и сообщения местных об уничтоженной инфраструктуре в городе.