В Херсоне оккупанты уничтожают важные объекты: подробности

Местные жители рассказали, куда в городе начал ударять враг

В четверг, 10 ноября, Вооруженные силы Украины продвигаются в Херсонской области, да и в самом областном центре обстановка неспокойная. По данным местным жителей, российские захватчики начали уничтожать объекты критической инфраструктуры.

Как передает издание "Мост", ссылаясь на свидетельства местных жителей Херсона, в городе произошло несколько подрывов, россияне бьют по важным объектам энергетики и связи. К слову, херсонцы на данный момент остаются практически без возможности выйти на связь.

Так, сообщается, что враг подорвал котельные и объект облэнерго. Также местные жители рассказали о подрыве россиянами телецентра, который находится неподалеку телебашни. Сама телебашня, по данным издания, в целости.

Отметим, что жители Херсона не могут пользоваться услугами связи. Единственное место, где хоть как-то "ловит", находиться возле Антоновского моста.

Напомним, появились данные, что россия якобы решила отступить с западной (правой) части Херсонской области. Вероятный отвод подтвердили в Институте изучения войны, однако эксперты предупреждают о боях. Информацию об отступлении россиян от Херсона прокомментировал и Джо Байден. Тогда как Минобороны призвало украинцев запастись терпением и со скептицизмом отнеслось к заявлением об отходе российских сил с херсонского направления.