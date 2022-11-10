Война — день 260: оккупанты отступают на юге, ВСУ продвигаются на Херсонщине

Оперативно о главном 10 ноября

Широкомасштабное вторжение войск российской федерации в Украину продолжается уже 260 дней. Вооруженные силы Украины начали продвижение на юге страны и освободили уже несколько сил на правобережной части Херсонской области. Тем временем на Донбассе продолжаются тяжелые разнонаправленные бои: на Луганщине ВСУ также пытаются продвинуться вперед, а на Донетчине давят оккупанты, однако несут большие потери и не могут проломить украинскую оборону.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Минобороны прокомментировали слухи о наступлении ВСУ под Херсоном и порекомендовали украинцам быть терпеливыми и не распространять "фальшстарты побед". Кроме того, там напомнили, что верить словам россиян нельзя и стоит быть готовым к чему угодно с их стороны.

00:00 Украинская армия продвигается вперед аккуратно и без лишнего риска, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

"В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов. Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, которые еще планируем", — заявил он.

Напомним, о том, что происходило 7 ноября, читайте в сводке: "Война — день 257: россияне несут тяжелые потери, но готовят новый масштабный удар по Украине".

Данные за 8 ноября доступны в материале: "Война — день 258: ВСУ держат активную оборону, а местами — оттесняют оккупантов".

С информацией за 9 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 259: ВСУ с боями продвигаются на юге Украины".