Война — день 259: ВСУ с боями продвигаются на юге Украины

Оперативно о главном 9 ноября

Широкомасштабное вторжение войск российской федерации в Украину продолжается уже 259 дней. Пока по стране продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии наблюдаются определенные успехи украинских войск на фронте. Так, на Донбассе оккупантам не удается проломить украинскую оборону несмотря на весь натиск и множественные попытки, зато есть информация об успешном продвижении ВСУ на юге Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 "Укрэнерго" анонсирует на среду применение графиков почасовых плановых ограничений электроснабжения.

Стабилизационные ограничения прогнозируются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Напомним, о том, что происходило 6 ноября, читайте в сводке: "Война — день 256: тяжелые бои на Донбассе, россияне заминировали Херсон".

Данные за 7 ноября доступны в материале: "Война — день 257: россияне несут тяжелые потери, но готовят новый масштабный удар по Украине".

С информацией за 8 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 258: ВСУ держат активную оборону, а местами — оттесняют оккупантов".