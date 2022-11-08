Война — день 258: ВСУ держат активную оборону, а местами - оттесняют оккупантов

Оперативно о главном 8 ноября

Широкомасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается уже 258 дней. Оккупанты продолжают атаковать города и инфраструктуру Украины дронами-камикадзе. На фронте ВСУ находятся в состоянии активной обороны, а на некоторых участках востока и юга понемногу оттесняют врага. При этом Донечина остается эпицентром боев, где оккупанты буквально пытаются завалить телами своих солдат украинскую оборону.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Плановые графики отключений электроэнергии будут применены во вторник в течение суток для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, сообщает НЭК "Укрэнерго". При этом введение графиков аварийных отключений пока не предусматривается.

Напомним, о том, что происходило 5 ноября, читайте в сводке: "Война — день 255: оккупанты гонят войска на Бахмут и готовятся к боям на Херсонщине".

Данные за 6 ноября доступны в материале: "Война — день 256: тяжелые бои на Донбассе, россияне заминировали Херсон".

С информацией за 7 ноября можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 257: россияне несут тяжелые потери, но готовят новый масштабный удар по Украине".