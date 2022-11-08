Россияне провоцируют очередную экологическую катастрофу – на Херсонщине в воде до 10 тонн горючего

Как удастся исправить ситуацию?

Оккупанты создают природную катастрофу на Херсонщине, подрывая плавсредства и суда у пристаней и причалов Днепра. Вредные вещества течением несет в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский". Глава ОВА подчеркнул, что для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их. Но, несмотря на ряд экологических проблем, которые нужно решать, Украина не может оперативно это сделать из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям.

Трагедия может иметь международные последствия

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram рассказал, что захватчики целенаправленно устраивают подрывы. Как следствие, в реке уже тонны смазки и горючего. По его словам, эти территории охраняет Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение как среда обитания водоплавающих птиц. Поэтому эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия.

"По предварительной оценке, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов. Это может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет. В дальнейшем опасные вещества могут попасть и в Черное море. Для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их. Но мы не можем это сделать из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям", — добавил глава ОВА.

США пообещали предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона

Джейк Салливан

Соединенные Штаты уведомлены о потребностях Украины во время херсонской операции, и окажут необходимую помощь. Как ранее сообщал "Телеграф", советник безопасности США Джейк Салливан в общении с журналистами сделал ряд положительных заявлений. Он находился в Киеве с неанонсированным визитом и признался, что операция по освобождению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации, а также обсуждается вне визита. По его словам, Белый дом предоставит всю необходимую поддержку для этого.

Так сколько же будет длиться операция по освобождению города?

Скорее всего, отвоевание Херсона будет продолжаться до конца ноября. Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Он объяснил, что ВСУ пытаются окружить Херсон и изолировать российские войска. По его словам, россияне хотят помешать движению украинских сил вперед, бои идут ежедневно. По предварительным оценкам, на южном направлении около 40 тыс. оккупационных войск. В Херсоне сейчас находятся наиболее подготовленные и боеспособные военные. Кроме того, их усиливают мобилизованными россиянами.

Сам Кирилл Буданов уже неоднократно говорил, что во временно оккупированный Херсон рф завозит недавно мобилизованных россиян, которых, вероятно, будут использовать как пушечное мясо.

Помочь повлиять на экологическое разрушение можно оглаской

Зоозащитники уже создали петицию, чтобы наказать рф за выжженную окружающую среду в Украине. Ведь вторжение россии на наши территории приводит к тяжелым экологическим разрушениям. Оккупанты устроили военный экоцид и своими действиями повлекли за собой массовое уничтожение животного и растительного мира, отравление атмосферы и водных ресурсов. Именно поэтому общественная зоозащитная организация UAnimals создала соответствующую петицию.

"Мы призываем иностранные государственные и международные общественные организации, эко-активистов, объединившись в единую коалицию, помочь в борьбе с совершающим экоцид агрессором и направить усилия на сохранение и послевоенное восстановление окружающей среды Украины", — говорится в петиции в адрес ООН, Европейского парламента, парламентов стран-партнеров и международных организаций.

Война в Украине оставляет "токсическое экологическое наследие"

В течение восьми месяцев войны Госэкоинспекция Украины собирала данные о последствиях агрессивных действий России, покинувших выжженную окружающую среду.

0,03% (182 880 м2) почвы загрязнено вредными веществами;

0,39 % (2 365 129 м2) земли усеяно остатками уничтоженных объектов и боеприпасов;

при обстреле сгорело 680 618 тонн нефтепродуктов, что привело к значительному загрязнению воздуха;

23 286 гектаров леса сгорело ракетами или снарядами, для восстановления некоторых лесных массивов понадобится не менее 10 лет;

разрушено 7 155 689 м2 объектов, в том числе критической инфраструктуры, что также нанесло значительный ущерб окружающей среде Украины.

В настоящее время 20% природоохранных территорий Украины поражены войной. Россияне оккупировали 8 заповедников и 12 национальных природных парков. Практически 80% территории национального парка "Святые горы" уничтожены. В оккупированной "Аскании Новой" наблюдается гуманитарный кризис. По оценкам украинских экологов, речь может идти об уничтожении сотен тысяч или даже миллионов диких животных. В то же время из-за вторжения россии погибли более 6 миллионов домашних животных.

Экологи обеспокоены, что после затопления радиационной шахты на Донбассе людей будет "косить" рак

Военные действия в условиях высокой концентрации предприятий добывающей и тяжелой промышленности имеют катастрофические последствия для экосистем Донбасса — загрязнение почв, подземных и поверхностных вод, воздух, сокращение биоразнообразия и т.д. Кроме того, затопление угольных шахт набирает обороты. Эта проблема не нова для региона, но с 2014 года она очень обострилась, а за последний месяц превратилась в экологическую катастрофу грандиозного масштаба.

Затопленные шахты на Донбассе

"Возможное затопление боевиками шахт на Донбассе представляет серьезную угрозу экологической безопасности не только Украины, но и соседних стран. Это может стать новым Чернобылем", — заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

План спасения нужен уже сейчас, но сегодня невозможно значительно повлиять на ситуацию из-за непрерывных военных действий. Проблема действительно сложная и комплексная, ее решение требует немало времени и ресурсов. Поэтому, кроме представителей украинской власти, экспертов, общественности очень важно привлечь внимание международного сообщества к экологической катастрофе на Донбассе и привлечь к выполнению плана международных экспертов.