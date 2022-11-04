Переговоров не будет: главные заявления Салливана после встречи с Зеленским в Киеве

Советник президента США сделал ряд позитивных заявлений во время визита в Киев

Соединенные Штаты не будут вести переговоры с кремлем относительно завершения российско-украинской войны, если в них не будет участвовать Киев. Кроме того, Вашингтон сделает все необходимое, чтобы ВСУ имели оружие для освобождения оккупированных россиянами территорий.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время совместного брифинга с главой Офиса президента Андреем Ермаком в пятницу 4 ноября.

О переговорах

Салливан отметил, что в Белом доме на протяжении всей войны четко придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины" и намерены следовать ему в будущем.

Салливан отдельно подчеркнул, что считает неприемлемыми условия, на которых россияне хотят вести диалог с третьими странами.

"Все сигналы, которые мы слышим от различных должностных лиц из рф, начинаются с предложения, что россия сохраняет территорию, которую она силой отобрала у Украины", — сказал он.

Он подчеркнул, что сам считает подобное неприемлемым и это то же, о чем говорит Устав ООН. Поэтому, по словам Салливана, любые предложения о переговорах должны начинаться с полной деоккупации территории Украины.

Советник Байдена добавил, что россия начала эту войну и она же ее может очень просто закончить. Для этого надо прекратить оккупацию и вывести свои войска за пределы украинской границы.

О поддержке

Кроме того Салливан сделал заявление о том, что США не прекратят поддержку Украины.

"Я уверен, что поддержка Украины со стороны США будет непоколебимой и решительной. И я не говорю что это "вероятно" — это будет. Я верю в это, и президент Байден верит в это", — сказал он.

По его словам, речь идет не только об оружии, но и о средствах на поддержание экономической стабильности.

О Херсоне

Салливан признал, что во время своего визита одной из главных тем обсуждения стала деоккупация Херсона. Он отметил, что ознакомился с докладами украинских военных, а также знает, что американское оборонное ведомство работает в тесном сотрудничестве с украинским.

"Не мое дело — оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача — убедиться, что мы предоставляем Украине то, в чем она нуждается, чтобы это (освобождение Херсона) произошло",- сказал он.

По его словам, США предоставят все, что для этого необходимо.

Напомним, Салливан приехал в Киев с необъявленным визитом, чтобы сообщить руководству Украины о деталях нового пакета военной помощи от США.