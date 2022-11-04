Переговорів не буде: головні заяви Саллівана після зустрічі із Зеленським у Києві

Радник президента США зробив низку позитивних заяв під час візиту до Києва

Сполучені Штати не вестимуть переговори з кремлем щодо завершення російсько-української війни, якщо в них не братиме участі Київ. Крім того, Вашингтон зробить все необхідне, щоб ЗСУ мали зброю для звільнення окупованих росіянами територій.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван під час спільного брифінгу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у п’ятницю 4 листопада.

Про переговори

Салліван зазначив, що в Білому домі впродовж усієї війни чітко дотримуються принципу "нічого про Україну без України" і мають намір слідувати йому в майбутньому.

Салліван окремо наголосив, що вважає неприйнятними умови, на яких росіяни хочуть вести діалог із третіми країнами.

"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадових осіб з росії, починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України", — сказав він.

Він наголосив, що сам вважає подібне неприйнятним і це те саме, про що говорить Статут ООН. Тому, за словами Саллівана, будь-які пропозиції щодо переговорів мають починатися з повної деокупації території України.

Радник Байдена додав, що росія розпочала цю війну і вона ж її може дуже просто закінчити. Для цього треба припинити окупацію та вивести свої війська за межі українського кордону.

Про підтримку

Крім того, Салліван зробив заяву про те, що США не припинять підтримку України.

"Я впевнений, що підтримка України з боку США буде непохитною і рішучою. І я не кажу, що це "ймовірно" — це буде. Я вірю в це, і президент Байден вірить у це", — сказав він.

За його словами, йдеться не лише про зброю, а й про кошти на підтримку економічної стабільності.

Про Херсон

Салліван визнав, що під час свого візиту однією із головних тем обговорення стала деокупація Херсона. Він зазначив, що ознайомився з доповідями українських військових, а також знає, що американське оборонне відомство працює у тісній співпраці з українською.

"Не моя справа — оцінювати ситуацію на полі бою. Моє завдання — переконатися, що ми надаємо Україні те, чого вона потребує, щоб це (звільнення Херсона) сталося", — сказав він.

За його словами, США нададуть усе, що для цього потрібно.

Нагадаємо, Салліван приїхав до Києва з неоголошеним візитом, щоб повідомити керівництво України про деталі нового пакету військової допомоги від США.