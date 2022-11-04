Радник Байдена приїхав до Києва з неоголошеним візитом: що відомо

Це перший візит чиновника до України з моменту початку вторгнення

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван приїхав до Києва з таємним візитом, де зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським та головою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє Bloomberg, неоголошений візит Саллівана є жестом підтримки України на тлі посилення участі Ірану у повномасштабному російському вторгненні.

За словами джерел видання, радник Байдена повідомив деталі про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів, які включають відремонтовані радянські танки Т-72, ​​ракети ППО HAWK і безпілотники-камікадзе Phoenix Ghost. Про надання нового пакету оборонної допомоги було повідомлено раніше у п’ятницю, 4 листопада.

Також повідомляється, що Зеленський вказав на необхідність постачання до України додаткових систем ППО та іншого сучасного озброєння.

Пізніше на спільному брифінгу з Єрмаком Салліван повідомив, що війну в Україні закінчити дуже просто, але це має зробити рф. Умови мирної угоди, за його словами, мають бути справедливими, а дозволяти росії залишити собі окуповані території було б неприйнятно.

Як повідомлялося раніше, 90 танків Т-72, про які йдеться вище, знаходяться на зберіганні в Чехії, а їх відновлення було спільно сплачено США та Нідерландами. Крім танків у пакет входять бронеавтомобілі M1117, бронекатери, а також 1100 ударних БПЛА Phoenix Ghost.