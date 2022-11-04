Советник Байдена приехал в Киев с необъявленным визитом: что известно

Это первый визит чиновника в Украину с момента начала вторжения

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан приехал в Киев с тайным визитом, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой ОПУ Андреем Ермаком.

Как сообщает Bloomberg, необъявленный визит Салливана является жестом поддержки Украине на фоне усиления участия Ирана в полномасштабном российском вторжении.

По словам источников издания, советник Байдена сообщил детали о новом пакете военной помощи на 400 миллионов долларов, которые включают в себя отремонтированные советские танки Т-72, ​​ракеты ПВО HAWK и беспилотники-камикадзе Phoenix Ghost. О выделении нового пакета оборонной помощи было сообщено ранее в пятницу, 4 ноября.

Также сообщается, что Зеленский указал на необходимость поставок в Украину дополнительных систем ПВО и другого современного вооружения.

Позже на совместном брифинге с Ермаком Салливан сообщил, что войну в Украине закончить очень просто, но это должна сделать россия. Условия мирного соглашения, по его словам, должны быть справедливыми, а позволять россии оставить себе оккупированные территории было бы неприемлемо.

Как сообщалось ранее, 90 танков Т-72, о которых идет речь выше, находятся на хранении в Чехии, а их восстановление было совместно оплачено США и Нидерландами. Кроме танков в пакет входят бронеавтомобили M1117, бронекатера, а также 1100 ударных БПЛА Phoenix Ghost.