США объявили о новой военной помощи Украине: ПВО, танки, бронекатера и кое-что еще

Украина получит 90 танков Т-72 от союзников

Соединённые штаты Америки объявили о предоставлении очередной партии военной помощи Украине, общая сумма которой составит 400 миллионов долларов.

В новый пакет будут входить бронетранспортеры M1117, танки Т-72, ЗРК Hawk, бронекатера и 1100 беспилотников Phoenix Ghost. Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Синг во время брифинга в Вашингтоне, передает "Европейская правда".

Как стало известно, США совместно Нидерландами оплатят восстановление 90 танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. Отмечается, что данные машины будут технически усовершенствованными.

"Соединенные Штаты заплатят за восстановление 45 единиц. И правительство Нидерландов в соответствии со своими обязательствами оплатят еще 45 танков", — сказала Синг.

Часть из них прибудет в Украину уже в этом году, а остальные в течении следующего. Относительно остальной техники точные даты не были озвучены.

Ранее мы писали о том, что в Италии приостановили поставку военной помощи для Украины. СМИ узнали причину.

Также мы сообщали о том, что Чехия планирует передать Украине новый пакет военной помощи. Об этом заявила глава Минобороны страны.