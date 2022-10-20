В целом Прага предоставила нашей стране техники и другой помощи за время войны на сумму 4,2 млрд евро

Чехия, которая не так давно поддержала идею с запретом на въезд российских граждан, готовится к очередному шагу в поддержку Украины. На этот раз речь о предоставлении очередного пакета военной помощи, который будет включать определенное вооружение для ВСУ. Данную "передачу" планируют согласовать с представителями чешского правительства на ближайшем заседании.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на заявление главы Минобороны Чехии Яны Черноховой, которое она опубликовала на личной странице в Twitter. Политик подчеркнула, что ее страна продолжает держать слово, помогая Украине и нашей армии всяческими военными поставками.

"На заседании правительства я продолжаю выносить на утверждение военной техники, которую мы можем отдать, — подчеркнула министр. — Две недели назад — почти на 400 млн, а сегодня — на 22 млн крон".

При этом она извинилась за то, что не может конкретно назвать вооружение, которое будет предоставлено украинским военнослужащим. Судя по всему, подобная скрытность является одним из условием очередной поставки.

К слову, свой пост в соцсетях чешская политик закончила хэштегом "Слава Украине".

В это же время Израиль продолжает играть в непонятные политические игры. Ранее часть представителей правительства страны призвала высшее руководство присоединиться к военной помощи Украине, включая и поставки оружия. Однако 20 октября стало известно, что израильские политики не планируют этого делать, несмотря на поддержку россии Ираном. Отметим, что Иран является одним из главных противником Израиля на мировой арене.