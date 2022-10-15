США дадут Украине помощь на $725 млн: что в ней будет

Америка передаст боеприпасы, технику, медикаменты

США продолжают передавать Украине военную помощь. Президент США Джо Байден подписал указ по которому направил 725 млн долларов США на помощь нашей стране.

Об этом сообщает сайт Белого дома. В свою очередь в Пентагоне раскрыли, что же будет в новом пакете военной помощи. Среди прочего — передадут много боеприпасов.

Если судить по списку, то украинские военные получат:

дополнительные снаряды для HIMARS — неуказанное количество,

155-мм артиллерийских снарядов — 23 тыс,

артиллерийских снарядов высокоточных аналогичного калибра — 500,

выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM) аналогичного калибра — 5 тыс,

противотанковых орудий — 5 тыс,

противорадиолокационные скоростные ракеты HARM — неуказанное количество,

многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV — более 200.

Стрелковое оружие и более 2 млн патронов к нему и медикаменты входят в пакет. Про военную помощь огласили после встречи в Брюсселе, где лидеры многих страну заявили про усиление поддержки Украины. В частности, уже поставили одну из четырех обещанных систем ПВО из Германии. В Испании также пожелали усилить украинскую систему оборону против атак с воздуха и пообещали Hawk.